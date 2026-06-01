Трамп назвал очень скучными переговоры с Ираном

Трамп заявил, что на переговоры с Ираном ушло слишком много времени

Американский президент Дональд Трамп заявил, что на переговоры с Ираном было потрачено слишком много времени. Об этом он сказал во время интервью телеканалу CNBC.

Лидер Соединенных Штатов подчеркнул, что ему неинтересно, закончились ли переговоры с Исламской Республикой. «Если они завершились, то завершились. Если нет, то, думаю, на них ушло слишком много времени. Если честно, я думаю, что они начали становиться очень скучными», — сказал Трамп.

Ранее в социальной сети Truth Social президент США написал, что переговоры с Ираном продолжаются быстрыми темпами.