21:09, 1 июня 2026Мир

Трамп назвал очень скучными переговоры с Ираном

Трамп заявил, что на переговоры с Ираном ушло слишком много времени
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Evan Vucci / Reuters

Американский президент Дональд Трамп заявил, что на переговоры с Ираном было потрачено слишком много времени. Об этом он сказал во время интервью телеканалу CNBC.

Лидер Соединенных Штатов подчеркнул, что ему неинтересно, закончились ли переговоры с Исламской Республикой. «Если они завершились, то завершились. Если нет, то, думаю, на них ушло слишком много времени. Если честно, я думаю, что они начали становиться очень скучными», — сказал Трамп.

Ранее в социальной сети Truth Social президент США написал, что переговоры с Ираном продолжаются быстрыми темпами.

