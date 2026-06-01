РИА Новости: Киев готовит черную кассу для финансирования информкампании против Трампа

Киев готовит «черную кассу», чтобы финансировать информкампанию против действующего лидера США Дональда Трампа в преддверии промежуточных выборов в Соединенных Штатах осенью. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

«Киевский режим активно формирует "черную кассу", которая пойдет на оплату услуг частно-государственных ботоферм и журналистов», — сказал собеседник агентства. Трамп, по его словам, станет основным объектом информационно-психологического воздействия.

Он уточнил, что Украина может выступить посредником между институтами, которые связаны с фондом Джорджа Сороса, американскими демократами и исполнителями, задействованными в информационной атаке на Трампа и представителей Республиканской партии.

Ранее в США раскрыли имена возможных преемников Трампа. Ими могут стать госсекретарь Марко Рубио и вице-президент США Джей Ди Вэнс.