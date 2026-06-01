Трамп сделал заявление о переговорах с Ираном

Трамп заявил, что переговоры с Ираном продолжаются

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры Вашингтона и Ирана продолжаются. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Переговоры с Исламской Республикой Иран продолжаются быстрыми темпами. Спасибо за внимание к этому вопросу!» — сказано в сообщении.

Ранее Иран прекратил переговорный процесс с США из-за обострения ситуации в Ливане. Перемирие в регионе было одним из условий прекращения огня. Кроме того, Иран намерен полностью перекрыть Ормузский пролив и активизировать военные действия в Баб-эль-Мандебском проливе, чтобы усилить давление на Израиль.

После этого Трамп заявил, что его не беспокоит срыв переговоров Вашингтона с Тегераном. «Честно говоря, мне все равно, закончились они или нет... Мне действительно все равно. Мне абсолютно все равно», — сказал американский лидер.