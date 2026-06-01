Трамп трижды подчеркнул свое безразличие к срыву переговоров с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что его не беспокоит срыв переговоров Вашингтона с Тегераном. Об этом он сообщил в интервью CNBC.

«Честно говоря, мне все равно, закончились они или нет... Мне действительно все равно. Мне абсолютно все равно», — сказал американский лидер.

Глава Белого дома также добавил, что намерен обсудить ситуацию в Ливане с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Иран прекратил переговорный процесс с США из-за обострения ситуации в Ливане. Перемирие в регионе было одним из условий прекращения огня. Кроме того, Иран намерен полностью перекрыть Ормузский пролив и активизировать военные действия в Баб-эль-Мандебском проливе, чтобы усилить давление на Израиль.

