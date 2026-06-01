19:05, 1 июня 2026

Иран свернул переговоры с США. Тегеран угрожает блокадой еще одного стратегически важного пролива

Маргарита Сурикова
Иран прекратил переговорный процесс с США из-за обострения ситуации в Ливане. Перемирие в регионе было одним из условий прекращения огня.

«В связи с продолжением преступлений сионистского режима в Ливане и с учетом того, что Ливан являлся одним из предварительных условий перемирия... иранская переговорная группа прекращает "переговоры и обмен сообщениями через посредников"», — сказано в материале агентства Tasnim.

Кроме того, Иран намерен полностью перекрыть Ормузский пролив и активизировать военные действия в Баб-эль-Мандебском проливе, чтобы усилить давление на Израиль.

Необходимость прекращения огня в Ливане, а также вывода войск Израиля неоднократно подчеркивалась иранской стороной, написал глава МИД Ирана Аббас Аракчи в соцсети Х.

Перемирие между Ираном и США безоговорочно является перемирием на всех фронтах, включая Ливан. Его нарушение на одном фронте является нарушением перемирия на всех фронтах. США и Израиль несут ответственность за последствия любого нарушения

Аббас Аракчиглава МИД Ирана

Преподаватель Школы востоковедения ВШЭ, востоковед Андрей Зелтынь отметил, что активная фаза боевых действий между Вашингтоном и Тегераном скоро возобновится. В беседе с «Ридусом» эксперт отметил, что Иран пытается включить в соглашение с США ситуацию между Израилем и Ливаном.

«Иран чувствует, что президент США Дональд Трамп увяз, а Исламская Республика пользуется этим, да еще и наносит удары по соседям. Думаю, мы совсем недалеки от возобновления новой горячей фазы. Тем более, взаимные требования сторон неприемлемы для них», — заявил Зелтынь.

Переговоры осложняет борьба за власть в Иране, добавил востоковед.

Израиль усилил наступление в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) резко активизировала военные действия в Ливане против группировки «Хезболла». Министр обороны Исраэль Кац объявил о захвате крепости крестоносцев Бофор, назвав ее одной из важнейших стратегических точек для защиты населенных пунктов в Галилее и обеспечения безопасности израильских войск.

В свою очередь, премьер-министр Биньямин Нетаньяху приказал ЦАХАЛ дальше расширять сухопутную операцию в Ливане. По его словам, этим Тель-Авив создает зоны безопасности за пределами границ Израиля ради защиты своих населенных пунктов.

15 мая страны смогли прийти к консенсусу о продлении режима прекращения огня, первоначально начатого 16 апреля на 45 дней.

