Минобороны выпустило заявление о боестолкновениях над приграничьем России

20:30, 1 июня 2026

Минобороны: Системы ПВО сбили 33 украинских БПЛА над регионами России
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили больше трех десятков беспилотников на регионы России. О боестолкновениях с дронами сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

Под ударами оказались Крым, а также три приграничных региона страны: Белгородская, Курская и Брянская области.

По данным оборонного ведомства, с 8:00 до 20:00 по московскому времени системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 33 украинских беспилотника самолетного типа. Каких-либо других подробностей об отражении атак ВСУ в министерстве не привели.

Ранее стало известно, что в ночь на 1 июня средства ПВО сбили над субъектами России десятки украинских БПЛА. Под массированной атакой оказались восемь субъектов федерации, среди которых Астраханская, Волгоградская, Воронежская и Ростовская области, а также Крым.

