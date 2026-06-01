07:44, 1 июня 2026Россия

Минобороны выпустило заявление о массированной атаке ВСУ по России

Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: MOD Russia / Globallookpress

В ночь с 31 мая на 1 июня средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над регионами России десятки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Это следует из заявления, которое выпустило Министерство обороны России.

Как рассказали в Минобороны, под массированной атакой оказались восемь субъектов федерации, среди которых Астраханская, Волгоградская, Воронежская и Ростовская области, а также Крым. Кроме того, БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) были сбиты над акваторией Черного моря.

Все уничтоженные беспилотники относились к самолетному типу.

Ранее сообщалось, что украинские ударные дроны атаковали четыре многоквартирных дома в Геническе Херсонской области. Жертвой удара стал ребенок 2020-го года рождения, еще 10 человек пострадали.

