08:38, 1 июня 2026Мир

КСИР ударил по американской базе

КСИР атаковал американскую базу, с которой США били по иранскому острову Сирик
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Корпус стражей исламской революции (КСИР) ударил по базе, с которой США производили атаку на иранский остров Сирик. Об инциденте сообщают журналисты агентства Mehr.

Уточняется, что военнослужащие Соединенных Штатов ударили по вышке связи. Силы КСИР незамедлительно ответили, атаковав американскую базу, все необходимые цели были ликвидированы, передает издание.

Между тем, в корпусе обратились к военным США с угрозой произвести более масштабный ответ, если агрессия против них вновь повторится.

Ранее стало известнооб ударе американцев по военному объекту в Иране. Анонимный источник в истеблишменте США заявил, что атака пришлась на объект, который представлял реальную угрозу для Соединенных Штатов, а также ставил в опасное положение коммерческое судоходство в Ормузском проливе. В свою очередь, Тегеран нанес ответный удар по американской базе.

