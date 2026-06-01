Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:20, 1 июня 2026Бывший СССР

Путин поздравил Пашиняна и сделал заявление об отношениях с Арменией

Путин поздравил Пашиняна с днем рождения
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Pavel Bednyakov / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения премьер-министра Армении Никола Пашиняна и заявил, что отношения Москвы и Еревана носят дружественный характер. О заявлении российского лидера сообщает пресс-служба Кремля.

«Отношения между нашими странами и народами традиционно носят дружественный характер. И мы заинтересованы в их дальнейшем поступательном развитии», — говорится в публикации.

Российский лидер пожелал здоровья и успехов армянскому коллеге.

Ранее посла России в Армении Сергея Копыркина вызвали в Москву из-за действий армянских властей. Уточняется, что с дипломатом проведут консультации о шагах Еревана, направленных на сближение с Евросоюзом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Президент Румынии назвал страну происхождения прилетевшего дрона

    Россиянку приговорили к 17 годам колонии за расправу над малолетней дочерью

    На гулявшую со щенком девушку напала нетрезвая компания в Подмосковье

    Лавров сделал заявление об отношениях России и Китая

    Путин поручил обеспечить доступ к важнейшим сервисам во время ограничений интернета

    В офисе Зеленского выбрали новый срок по окончанию конфликта

    49-летняя Шакира в микроплатье попала в объектив папарацци

    Американская журналистка назвала главные достоинства Москвы

    У мужчины в мочевом пузыре нашли камень весом 1,3 килограмма

    Федерация шахмат России потребовала отстранить президента Украинской шахматной федерации

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok