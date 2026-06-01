Путин поздравил Пашиняна и сделал заявление об отношениях с Арменией

Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения премьер-министра Армении Никола Пашиняна и заявил, что отношения Москвы и Еревана носят дружественный характер. О заявлении российского лидера сообщает пресс-служба Кремля.

«Отношения между нашими странами и народами традиционно носят дружественный характер. И мы заинтересованы в их дальнейшем поступательном развитии», — говорится в публикации.

Российский лидер пожелал здоровья и успехов армянскому коллеге.

Ранее посла России в Армении Сергея Копыркина вызвали в Москву из-за действий армянских властей. Уточняется, что с дипломатом проведут консультации о шагах Еревана, направленных на сближение с Евросоюзом.