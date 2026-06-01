Захват спецназом признанного умершим россиянина попал на видео

Волк: Затворника, скрывавшегося 32 года за убийство рязанца, задержали под Владимиром

Во Владимирской области спецназ захватил 53-летнего затворника, который оказался причастен к расправе, совершенной 32 года назад. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк и опубликовала оперативное видео задержания мужчины.

На кадрах видны бойцы спецназа за бронещитами, которые заходят в дом, там на кровати лежит мужчина в камуфляже и тельняшке. Его ведут в наручниках.

Он скрывался в селе под Владимиром, жил без паспорта, представляясь чужим именем, вел затворнический образ жизни и выходил из дому только по ночам. По заявлению матери в 2016 году суд признал его умершим.



Задержанного доставили к следователю в Рязанскую область, где в 1994 году было совершено преступление. Тогда в лесополосе на окраине Рязани нашли мужское тело с резаной раной шеи.

По версии следствия, бывшая жена жертвы попросила своего нового сожителя и его приятеля вызвать на разговор экс-супруга из-за претензий, возникших у нее после развода. Мужчины явились к рязанцу домой и вывезли его в безлюдное место. Позже один из участников расправы сам сдался и заявил, что непричастен к произошедшему. Женщину задержали в 1995 году в Чебоксарах, в 2012 году ее не стало.

