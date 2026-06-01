11:30, 1 июня 2026

Уехавшего из России рокера оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Ольга Коровина

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Таганский суд Москвы назначил штраф уехавшему из России фронтмену группы «Порнофильмы» Владимиру Котлярову (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Сообщается, что протокол был составлен за нарушение части 4 статьи 19.34 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). В период с октября 2025 по январь 2026 года артист разместил в своем Telegram-канале четыре сообщения без необходимой маркировки. Сумма назначенного Котлярову штрафа не уточняется.

Лидер «Порнофильмов» был признан иностранным агентом в 2023 году. В сентябре 2024-го на него был составлен протокол за дискредитацию Вооруженных сил России. В декабре 2025 года сообщалось, что Федеральная налоговая служба заблокировала счета Котлярова.

