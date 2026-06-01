Уехавшего из России рокера оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Суд оштрафовал лидера группы «Порнофильмы» Котлярова за нарушение закона об иноагентах

Таганский суд Москвы назначил штраф уехавшему из России фронтмену группы «Порнофильмы» Владимиру Котлярову (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Сообщается, что протокол был составлен за нарушение части 4 статьи 19.34 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). В период с октября 2025 по январь 2026 года артист разместил в своем Telegram-канале четыре сообщения без необходимой маркировки. Сумма назначенного Котлярову штрафа не уточняется.

Лидер «Порнофильмов» был признан иностранным агентом в 2023 году. В сентябре 2024-го на него был составлен протокол за дискредитацию Вооруженных сил России. В декабре 2025 года сообщалось, что Федеральная налоговая служба заблокировала счета Котлярова.