Мадьяр пригрозил президенту Венгрии импичментом

Мадьяр: Правительство начнет процедуру импичмента президента, если он не уйдет добровольно

Правительство Венгрии инициирует в парламенте процедуру импичмента президента Тамаша Шуйока, если он не уйдет добровольно. Так президенту страны пригрозил новый венгерский премьер-министр Петер Мадьяр, сообщает Telex.

«Я сообщил президенту, что если он не изменит свою позицию и не уйдет добровольно в отставку, то сегодня я проинформирую фракцию правящей партии "Тиса" о наших предложениях и мы немедленно начнем в парламенте необходимые процедуры», — сказал политик.

Он подчеркнул, что Конституция Венгрии предусматривает несколько вариантов отстранения президента от занимаемой должности, а правительство не хотело бы импичмента, чтобы сохранить авторитет этой должности.

Ранее Шуйок отказался уходить в отставку по требованию Мадьяра и обратился к Венецианской комиссии с просьбой дать правовую оценку возникшему между ними конфликту.