Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:23, 1 июня 2026Мир

Мадьяр пригрозил президенту Венгрии импичментом

Мадьяр: Правительство начнет процедуру импичмента президента, если он не уйдет добровольно
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: Omar Havana / Reuters

Правительство Венгрии инициирует в парламенте процедуру импичмента президента Тамаша Шуйока, если он не уйдет добровольно. Так президенту страны пригрозил новый венгерский премьер-министр Петер Мадьяр, сообщает Telex.

«Я сообщил президенту, что если он не изменит свою позицию и не уйдет добровольно в отставку, то сегодня я проинформирую фракцию правящей партии "Тиса" о наших предложениях и мы немедленно начнем в парламенте необходимые процедуры», — сказал политик.

Он подчеркнул, что Конституция Венгрии предусматривает несколько вариантов отстранения президента от занимаемой должности, а правительство не хотело бы импичмента, чтобы сохранить авторитет этой должности.

Ранее Шуйок отказался уходить в отставку по требованию Мадьяра и обратился к Венецианской комиссии с просьбой дать правовую оценку возникшему между ними конфликту.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин и Пашинян созвонились

    В Сербии раскрыли президентские перспективы Вучича

    Съемка затмившей звезд на «Золотом глобусе» российской блогерши для Vogue оказалась фейком

    Ограбленный в Париже российский блогер раскрыл новые подробности происшествия

    Открывший стрельбу по чемпиону России из карабина попал на видео

    Финансировавший ВСУ российский актер избавился от двух квартир в Москве

    Пашинян поблагодарил Путина

    В России назвали первые цели для ударов в случае континентальной войны

    ВКС России получили «летающий радар»

    Долина рассказала о новом романе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok