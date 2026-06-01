14:09, 1 июня 2026Мир

На Макрона обрушились с критикой из-за задержания танкера Tagor

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: LUDOVIC MARIN / Pool / Reuters

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо подверг критике президента Эммануэля Макрона в связи с задержанием французскими властями танкера Tagor в Атлантическом океане, якобы шедшего из Мурманска. Свой пост он опубликовал в соцсети Х.

«Он там в море выпендривается перед воображаемым врагом, в то время как во Франции, буквально в двух шагах от него, царит полный хаос из-за тысяч дикарей, а он там ничего не делает!» — написал Филиппо, комментируя ночные беспорядки после победы футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» в финале Лиги чемпионов.

Ранее французский президент опубликовал видео задержания танкера. По его словам, операция была якобы произведена «в строгом соответствии с морским правом». «Эта операция была проведена в Атлантике, в международных водах, при поддержке ряда партнеров, включая Соединенное Королевство, в строгом соответствии с морским правом», — написал французский лидер.

Посольство России в Париже заявило, что капитаном танкера «Тагор», который задержали Военно-морские силы Франции, мог быть россиянин. Российское представительство запросило у Парижа информацию о наличии граждан РФ на судне, однако французский МИД до сих пор не предоставил ответ.

