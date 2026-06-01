14:53, 1 июня 2026Экономика

Москвичам назвали срок прихода потепления

Синоптик Позднякова: К 6-7 июня температура в Москве превысит климатическую норму
Виктория Клабукова

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

На летний лад погода в Москве настроится уже на этой неделе. Своим прогнозом с «Известиями» поделилась ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

В течение рабочей недели небо в столице будет затянуто облаками, осадков в ближайшие дни не предвидится. В ночные часы столбики термометров покажут от 10 до 12 градусов тепла, в области ожидается от плюс 8 до 14 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 19-21 градуса во вторник, 2 июня, и с каждым днем температура будет подниматься все выше. Так, в среду, 3-го числа, прогнозируется плюс 22-24 градусов, а в четверг — плюс 23-25. В субботу, 6 июня, столбики термометров достигнут отметки плюс 26, отметила синоптик.

Вместе с подъемом температуры в конце рабочей недели в Москву придут грозы. Они, как ожидается, пройдут в четверг, пятницу и воскресенье, 4-5 и 7 июня.

