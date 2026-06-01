Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
16:59, 1 июня 2026Интернет и СМИ

Комик-иноагент раскрыл необычную реакцию европейцев на шутку про похоронный венок

Комик Чужой заявил, что европейцев не рассмешила шутка про похоронный венок на концерте
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Papava / Shutterstock / Fotodom

Уехавший из России стендап-комик Денис Алесин (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), известный как Денис Чужой, рассказал о необычной реакции европейцев на его шутку. Историей он поделился в подкасте «Рада и терки», выпуск вышел на YouTube.

Чужой напомнил, что из-за его политических взглядов однажды на концерте ему подарили похоронный венок. Впоследствии юморист обыграл эту ситуацию в шутке, которую нередко рассказывал на выступлениях. «Все русскоязычные зрители всегда сильно смеялись с этого», — заявил он.

Позднее Чужой попытался рассказать ту же шутку на английском языке на концерте в Берлине. По словам комика, этим эпизодом он открывал свое выступление. «Я начинаю рассказывать эту шутку, и (...) нет смеха. Вместо того чтобы смеяться, они сидят как будто в ужасе, как будто я жалуюсь», — описал он реакцию зрителей.

Он также добавил, что после случившегося решил начинать концерты в Европе с шуток на бытовые темы.

Минюст включил Чужого в реестр иноагентов в ноябре 2024 года. В министерстве заявили, что комик, среди прочего, участвовал в создании и распространении сообщений и материалов иноагентов, а также распространял недостоверную информацию о принимаемых российскими властями решениях.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран решился на радикальный шаг

    МИД России вызвал временную поверенную в делах Литвы

    101-летняя женщина раскрыла секреты долголетия

    В подмосковном городе запретили электросамокаты

    Россия и Филиппины запустят дополнительные прямые рейсы

    Доктор Мясников назвал идиотами одну категорию людей

    В Казахстане опровергли заявление ЕС о мигрантах

    Собянин назвал одну из важнейших причин расширения границ Москвы в 2012 году

    Россиянам назвали лидеров автомобильных продаж

    Внук Третьяка завершил карьеру хоккеиста в 29 лет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok