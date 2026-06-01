Комик-иноагент раскрыл необычную реакцию европейцев на шутку про похоронный венок

Комик Чужой заявил, что европейцев не рассмешила шутка про похоронный венок на концерте

Уехавший из России стендап-комик Денис Алесин (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), известный как Денис Чужой, рассказал о необычной реакции европейцев на его шутку. Историей он поделился в подкасте «Рада и терки», выпуск вышел на YouTube.

Чужой напомнил, что из-за его политических взглядов однажды на концерте ему подарили похоронный венок. Впоследствии юморист обыграл эту ситуацию в шутке, которую нередко рассказывал на выступлениях. «Все русскоязычные зрители всегда сильно смеялись с этого», — заявил он.

Позднее Чужой попытался рассказать ту же шутку на английском языке на концерте в Берлине. По словам комика, этим эпизодом он открывал свое выступление. «Я начинаю рассказывать эту шутку, и (...) нет смеха. Вместо того чтобы смеяться, они сидят как будто в ужасе, как будто я жалуюсь», — описал он реакцию зрителей.

Он также добавил, что после случившегося решил начинать концерты в Европе с шуток на бытовые темы.

Минюст включил Чужого в реестр иноагентов в ноябре 2024 года. В министерстве заявили, что комик, среди прочего, участвовал в создании и распространении сообщений и материалов иноагентов, а также распространял недостоверную информацию о принимаемых российскими властями решениях.