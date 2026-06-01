Стало известно о ложном следе в поисках пропавших в российской тайге Усольцевых

Исследователь Дегтерев заявил о ложном следе в поисках пропавшей в тайге семьи Усольцевых

Сигнал мобильного телефона главы пропавшей в тайге Красноярского края семьи Усольцевых Сергея мог быть ложным следом, который специально оставили те, кто причастен к исчезновению туристов. Такое мнение высказал исследователь Валентин Дегтерев в беседе с aif.ru.

«Телефон могли у него [Сергея Усольцева] забрать, специально включить и активировать у горы Алат. Могли специально его там выбросить, чтобы запутать следствие. Он мог стать жертвой вымогателей», — заявил Дегтерев.

Он подчеркнул, что гора Алат, возле который обнаружили сигнал мобильного телефона, находится в стороне от основного маршрута для туристов. По словам исследователя, такой сценарий идеально укладывается в версию о том, что Сергей Усольцев стал жертвой аферистов, которые заманили его на встречу в тайгу под ложным предлогом. Глава семьи мог взять супругу и дочь для прикрытия, чтобы спастись от нападения, добавил Дегтерев.

Ирина и Сергей Усольцевы, а также их пятилетняя дочь пропали в конце сентября 2025 года, когда отправились в однодневный поход к горе Буратинка в Красноярском крае. Последний раз сигнал телефона главы пропавшей семьи фиксировали 28 сентября. Спустя неделю, 8 октября, специалисты установили, что сигнал шел с места в семи километрах от поселка Кутурчин Партизанского района. Никаких других следов пропавшей семьи спасатели не нашли.

Поиски семьи Усольцевых возобновили 23 мая. Представитель отряда «ЛизаАлерт» Серафима Чооду отмечала, что волонтеры осматривают места и направления, не обследованные зимой из-за большого количества снега.