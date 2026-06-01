ЦСКА утвердил Дмитрия Игдисамова в качестве главного тренера

Московский футбольный клуб ЦСКА определился с главным тренером. Об этом сообщается на сайте красно-синих.

Армейцы утвердили в этой должности Дмитрия Игдисамова, который заканчивал минувший сезон в роли исполняющего обязанности главного тренера ЦСКА. Москвичи подписали контракт со специалистом на два года с возможностью продления еще на два сезона.

«Дмитрий Игоревич прекрасно знаком армейским болельщикам по успешной работе в структуре Академии ПФК ЦСКА с 2019 года. Желаем Игдисамову новых побед», — говорится в заявлении ЦСКА.

Игдисамов стал исполняющим обязанности главного тренера ЦСКА 4 мая после того, как с этого поста был уволен Фабио Челестини. При российском специалисте армейцы вылетели из Кубка России и выиграли два из двух матчей в РПЛ.