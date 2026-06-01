Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
19:45, 1 июня 2026Спорт

ЦСКА определился с главным тренером

ЦСКА утвердил Дмитрия Игдисамова в качестве главного тренера
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Московский футбольный клуб ЦСКА определился с главным тренером. Об этом сообщается на сайте красно-синих.

Армейцы утвердили в этой должности Дмитрия Игдисамова, который заканчивал минувший сезон в роли исполняющего обязанности главного тренера ЦСКА. Москвичи подписали контракт со специалистом на два года с возможностью продления еще на два сезона.

«Дмитрий Игоревич прекрасно знаком армейским болельщикам по успешной работе в структуре Академии ПФК ЦСКА с 2019 года. Желаем Игдисамову новых побед», — говорится в заявлении ЦСКА.

Игдисамов стал исполняющим обязанности главного тренера ЦСКА 4 мая после того, как с этого поста был уволен Фабио Челестини. При российском специалисте армейцы вылетели из Кубка России и выиграли два из двух матчей в РПЛ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский поручил прекратить боевые действия до зимы

    Таксист домогался постоялицы отеля и пытался вломиться в ее номер в Таиланде

    Обнародованы данные о пострадавших от созданной «Богиней» секты россиянах

    Нетаньяху и Трамп провели телефонный разговор

    Известный украинский блогер назвал дурдомом одну идею США

    Жертвенный буйвол сбежал во время религиозного праздника и расправился с мужчиной

    Россияне неожиданно нашли «янтарное перо» птицы старше 40 миллионов лет

    Буданов назвал оружие опаснее «Орешника» для Украины

    Россиянка показала способ вскрыть сейф в гостинице за две секунды и напугала подписчиков

    Трамп высказался о решении Ирана приостановить переговоры с США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok