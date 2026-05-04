ЦСКА уволил Челестини с поста главного тренера

ЦСКА уволил Фабио Челестини с поста главного тренера

Московский ЦСКА уволил Фабио Челестини с поста главного тренера. Об этом сообщается на сайте красно-синих.

Вместе со швейцарским специалистом тренерский штаб покидают Манель Экспосито, Хосе Блеса, Хавьер Нойя, Габриэле Багаттини и Паоло Фаваретто. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Дмитрий Игдисамов.

ЦСКА объявил о назначении Челестини на пост главного тренера команды 20 июня прошлого года. Контракт со специалистом был рассчитан на два года с возможностью продления еще на один сезон.

После 28 туров РПЛ ЦСКА с 45 очками находится на шестом месте в чемпионате России. 6 мая команда сыграет в полуфинале Кубка страны со «Спартаком».