ЦСКА уволил Челестини с поста главного тренера

10:35, 4 мая 2026

ЦСКА уволил Фабио Челестини с поста главного тренера
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Московский ЦСКА уволил Фабио Челестини с поста главного тренера. Об этом сообщается на сайте красно-синих.

Вместе со швейцарским специалистом тренерский штаб покидают Манель Экспосито, Хосе Блеса, Хавьер Нойя, Габриэле Багаттини и Паоло Фаваретто. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Дмитрий Игдисамов.

ЦСКА объявил о назначении Челестини на пост главного тренера команды 20 июня прошлого года. Контракт со специалистом был рассчитан на два года с возможностью продления еще на один сезон.

После 28 туров РПЛ ЦСКА с 45 очками находится на шестом месте в чемпионате России. 6 мая команда сыграет в полуфинале Кубка страны со «Спартаком».

