В сети появилось видео, на котором запечатлен результат применения фугасной авиационной бомбы ФАБ-3000. Его разместил Telegram-канал «ИЗНАНКА».
Удар пришелся по пункту временной дислокации (ПВД) 54-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Николаевка.
Ранее были опубликованы кадры боевой работы подразделений беспилотной авиации 3-го армейского корпуса (АК) Южной группировки войск.
До этого был запечатлен удар по пункту временной дислокации, который использовался украинскими силами для размещения личного состава и оборудованных огневых позиций.