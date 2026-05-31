Опубликованы кадры поражения ФАБ-3000 ПВД ВСУ в Николаевке

В сети появилось видео, на котором запечатлен результат применения фугасной авиационной бомбы ФАБ-3000. Его разместил Telegram-канал «ИЗНАНКА».

Удар пришелся по пункту временной дислокации (ПВД) 54-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Николаевка.

Ранее были опубликованы кадры боевой работы подразделений беспилотной авиации 3-го армейского корпуса (АК) Южной группировки войск.

До этого был запечатлен удар по пункту временной дислокации, который использовался украинскими силами для размещения личного состава и оборудованных огневых позиций.