22:26, 31 мая 2026Мир

Трамп нашел военный подход к переустройству Белого дома

Трамп сообщил о создании площадки для беспилотников прямо у Белого дома
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Evan Vucci / Reuters

Площадку для дронов возведут в бальном зале Белого дома. О строительстве «самого передового сооружения такого рода» в своей соцсети Truth Social сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

По его словам, такая территория для размещения беспилотников сможет обеспечить безопасность американской столицы на долгие годы вперед.

Кроме того, Трамп обратился к судье столичного округа Колумбия Ричарду Леону, который принял решение об остановке строительства бального зала на территории администрации США до получения соответствующего разрешения у Конгресса. «Судья Ричард Леон должен прекратить играть с безопасностью Америки! Если что-то случится, он будет нести ответственность за смерть и разрушения, причиненные нашей стране», — заявил американский лидер.

По его словам, представитель судебной системы уже на текущий момент создал достаточно проблем, позволив обнародовать информацию под грифом «Совершенно секретно» из-за судебного иска, который был инициирован «чрезвычайно склонной к судебным тяжбам женщиной». Между тем, Трамп считает, что Америка больше не может вооружать Вашингтон одними лишь винтовками и пистолетами. США, по его мнению, должны переходить к более современным методам защиты Белого дома.

Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники писала, что Дональд Трамп решил договориться с компаниями о массовом производстве дронов. В частности, речь идет о соглашении, предполагающем финансирование разработчиков беспилотников, чтобы нарастить их внутреннее производство, а также снизить стоимость этого вида вооружения.

