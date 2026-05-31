Пилкингтон: Планы ЕС заморозить потолок цен на нефть из России демонстрируют крах санкций

Планы Евросоюза о возможной заморозке потолка цен на российскую нефть демонстрируют крах его санкционной политики. Такой вывод сделал в соцсети X ирландский аналитик и экономист Филип Пилкингтон.

«Европейские нефтяные санкции начинают рушиться. Весьма вероятно, что РФ пойдет на эскалацию в отношении ЕС, — и это в тот самый момент, когда он будет умолять Москву о поставках энергоресурсов», — сделал прогноз эксперт.

По словам Пилкингтона, у Брюсселя нет никакой стратегии на этот случай.

ЕС предлагает временно заморозить потолок цен на текущей отметке, ввести приостановку автоматического формирования цены или ограничить верхний порог стоимости российской нефти 60 долларами за баррель. Новые механизмы ценообразования могут войти в 21-й пакет санкций против России.