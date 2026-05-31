ЕС задумался о замораживании потолка цен на российскую нефть

Bloomberg: ЕС изучает возможность замораживания потолка цен на нефть из России

Европейский союз (ЕС) изучает возможность временной отмены динамического механизма формирования верхнего потолка цены на нефть из России. Об этом пишет Bloomberg.

Со ссылкой на знакомые с ситуацией источники агентство сообщает, что возможное временное изменение механизма ограничений обусловлено конфликтом на Ближнем Востоке, который идет уже четвертый месяц.

По словам четырех собеседников, верхний порог для покупки нефти марки Urals группой стран G7 вместо текущих 44,1 доллара за баррель к концу лета может быть повышен минимум до 65, что выше предыдущего уровня в 60. Чтобы избежать этого, ЕС предлагает временно заморозить пороговое значение на текущей отметке, ввести приостановку автоматического формирования цены или введение верхнего порога стоимости российской нефти до 60 долларов за баррель.

Новые механизмы ценообразования могут войти в 21-й пакет санкций ЕС против России.

Ранее глава дипслужбы ЕС Кая Каллас заявила, что Европейский союз готовит новые ограничительные меры против России, чтобы вынудить ее сесть за стол переговоров.