«Потерпели крах усилия Киева». Россия победила Украину в Гааге в деле по Крыму. Что известно о решении суда?

МИД: Россия победила Украину в ППТС в Гааге по делу о водах рядом с Крымом

Россия победила Украину в Постоянной палате третейского суда (ППТС) в Гааге по делу о правах на прибрежные воды Черного моря рядом с Крымом, на Керченский пролив и Азовское море.

Потерпели крах усилия Киева оспорить суверенитет России над Крымским полуостровом и прилегающими к нему морскими пространствами. Арбитраж отказал Украине в возврате контроля над углеводородными, рыбными и иными ресурсами в акваториях Крыма и Приазовья МИД России

По данным министерства, судом было также отклонено требование Украины по демонтажу Крымского моста. Утверждения украинской стороны о якобы препятствовании моста навигации судов в данных акваториях признаны необоснованными, сообщили в ведомстве. Также провалилась и попытка Украины при поддержке стран Запада объявить Керченский пролив «международным», с правом прохода судов любых государств, включая военные корабли, добавили в МИД.

В пресс-службе министерства отметили, что суд признал полностью несостоятельными и бездоказательными обвинения Киева в нарушении Москвой обязательств в сфере сохранения подводного культурного наследия.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на победу Москвы над Киевом в суде.

Нам обещали «Гаагу» — мы ее получили Мария Захарова Официальный представитель МИД России

Суд по иску Украины против России о правах в Азовском и Черном морях начался 23 сентября 2024 года.

Украина захотела контролировать Черное море

Советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов с позывным Флеш заявил, что одна из задач, которую ставит перед собой Киев на 2026-2027 годы — это контроль над максимальной площадью акватории Черного моря.

Еще пять лет назад это вызвало бы улыбку: страна без большого флота на что-то претендует. Но время изменилось. Наступила эпоха беспилотных надводных и подводных катеров. Беспилотных летающих дронов различного типа. К этому добавляются современные технологии РЭР и РЛС Сергей Бескрестнов Советник министра обороны Украины

По его словам, Украина сможет многих удивить своими возможностями, а противники страны будут бояться выводить свои корабли в открытое море из акватории своих портов.

Депутат Государственной Думы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик отреагировал на планы Украины по контролю акватории Черного моря, назвав эти заявления угрозами и пиратством.

Угрозы представителей киевского режима адресованы всем причерноморским странам и являются, по своей сути, пиратством, чтобы затем шантажировать страны за проход даже торговых судов по Черному морю Дмитрий Белик Депутат Государственной Думы от Севастополя

Белик заявил, что Россия на сегодняшний день выстроила свою морскую политику с учетом угроз со стороны Киева. Он отметил, что другие причерноморские страны не обладают подобным опытом.

Украина подала в суд против России в ООН

Украина направила иск в МС ООН к России о якобы нарушении Конвенции о геноциде 25 февраля 2022 года, на следующий день после начала СВО. Киев заявил о существовании правового спора относительно трактовок событий 2014-2022 годов на территории Донбасса, а также о якобы нарушении Москвой условий конвенции 1948 года. Однако 18 ноября 2024 года Россия представила Международному суду ООН доказательства о совершении Киевом геноцида в Донбассе. МС ООН признал приемлемыми встречные требования России. При этом Украине установили дедлайн 7 декабря 2026 года для подачи ответа.

Международный суд также допустил возможность признания Украины виновной в геноциде мирного населения Донбасса в период 2014-2025 годов.