03:59, 18 марта 2026

Украина захотела контролировать Черное море

Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Одна из задач, которую ставит перед собой Киев на 2026-2027 годы — это контроль над максимальной площадью акватории Черного моря. Об этом заявил советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов с позывным Флеш в своем Telegram-канале.

«Еще пять лет назад это вызвало бы улыбку: страна без большого флота на что-то претендует. Но время изменилось. Наступила эпоха беспилотных надводных и подводных катеров. Беспилотных летающих дронов различного типа. К этому добавляются современные технологии РЕР и РЛС», — написал Флеш.

По его заверениям, Киев сможет многих удивить своими возможностями, а противники республики будут бояться выводить свои корабли в открытое море из акватории своих портов.

Ранее в Минобороны России раскрыли подробности о применении Вооруженными силами Украины (ВСУ) безэкипажных катеров в Черном море. Все зафиксированные за сутки катера были уничтожены силами Черноморского флота.

