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23:08, 15 июня 2026Бывший СССР

Лукашенко указал на невозможность Зеленского угрожать Белоруссии

Лукашенко: У Зеленского нет людей, чтоб угрожать Белоруссии
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью Al Arabiya English заявил, что у украинского лидера Владимира Зеленского нет людей, чтобы угрожать республике.

«У Зеленского не хватает людей даже для активной линии фронта, поэтому он не имеет войск, чтобы перебросить на белорусскую границу», — указал Лукашенко.

По его словам, Украина ничего не может противопоставить Белоруссии, кроме беспилотников.

31 мая Лукашенко заявил, что белорусских солдат никогда не было и не будет на территории Украины. По его словам, украинские войска не хотят войны с Белоруссией, понимая, что им не нужны дополнительные полторы тысячи километров фронта.

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