Лукашенко высказался о белорусских солдатах на Украине

Лукашенко: Белорусских солдат на Украине не было и не будет

Солдат из Белоруссии никогда не было и не будет на территории Украины. Об этом президент страны Александр Лукашенко заявил на полях саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Астане, сообщает БелТА.

«Этого никогда не будет. Никогда!» — подчеркнул Лукашенко. Так президент Белоруссии отреагировал на заявление украинского коллеги Владимира Зеленского.

Украинские военные не хотят войны с Белоруссией, понимая, что им не нужны дополнительные полторы тысячи километров фронта, отметил Лукашенко. По его мнению, к таким заявлениям Киев подталкивают европейские партнеры.

До этого Зеленский рассказывал, что со стороны Белоруссии на Украину якобы готовится нападение в Киевской и Черниговской областях. Он также заявил, что подготовка идет и у границы с Житомирской и Ровенской областями. Лукашенко назвал это трепом.