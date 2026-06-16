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01:23, 16 июня 2026Мир

Трамп сделал новое заявление об урегулировании на Украине

Трамп: США теперь сконцентрируют внимание на Украине
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
СюжетСаммит G7
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Ludovic Marin / Reuters

Президент США Дональд Трамп на полях саммита «Большой семерки» (G7) во французском Эвиан-ле-Бене сообщил, что Вашингтон намерен теперь сосредоточить усилия на урегулировании конфликта на Украине. Его слова приводит ТАСС.

Это станет возможным после того, как США завершили выработку меморандума о взаимопонимании с Ираном, направленного на прекращение боевых действий, отметил он.

«Теперь, когда это закончено, мы будем концентрировать внимание на этом», — сказал американский лидер, имея в виду мирный процесс на Украине. Он добавил: «Посмотрим, сможем ли мы этого добиться».

Трамп также высоко оценил состоявшиеся 14 июня телефонные разговоры с президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским. «Вчера прошли два очень хороших разговора», — подчеркнул он, пообещав обсудить эту тему с европейскими партнерами по «семерке» на открывающемся саммите.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем Telegram-канале, что обсудил с американским коллегой Дональдом Трампом трехстороннюю встречу с российским лидером Владимиром Путиным.

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