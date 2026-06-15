Зеленский обсудил с Трампом трехстороннюю встречу с Путиным

Зеленский заявил, что обсудил с Трампом трехстороннюю встречу с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем Telegram-канале, что обсудил с американским коллегой Дональдом Трампом трехстороннюю встречу с российским лидером Владимиром Путиным.

«Если Россия откажется и от этого формата, потребуется дополнительное давление», — отметил он. Зеленский не уточнил, согласился ли на такую трехстороннюю встречу глава Белого дома.

Ранее стало известно, что Зеленский при встрече с российским олигархом Романом Абрамовичем отверг возможные территориальные уступки по Донбассу. Зеленский также передал через Абрамовича послание президенту России.