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22:02, 15 июня 2026Бывший СССР

Зеленский обсудил с Трампом трехстороннюю встречу с Путиным

Зеленский заявил, что обсудил с Трампом трехстороннюю встречу с Путиным
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ints Kalnins / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем Telegram-канале, что обсудил с американским коллегой Дональдом Трампом трехстороннюю встречу с российским лидером Владимиром Путиным.

«Если Россия откажется и от этого формата, потребуется дополнительное давление», — отметил он. Зеленский не уточнил, согласился ли на такую трехстороннюю встречу глава Белого дома.

Ранее стало известно, что Зеленский при встрече с российским олигархом Романом Абрамовичем отверг возможные территориальные уступки по Донбассу. Зеленский также передал через Абрамовича послание президенту России.

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