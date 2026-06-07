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17:30, 7 июня 2026Бывший СССР

Стало известно о переданном Зеленским послании для Путина через российского миллиардера

FT: Зеленский передал свое послание Путину через Абрамовича
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Paul Gilham / Getty Images

Украинский лидер Владимир Зеленский передал свое послание президенту России Владимиру Путину через российского миллиардера Романа Абрамовича. Об этом сообщает газета Financial Times (FT).

По данным издания, в конце мая Зеленский обратился к Абрамовичу с просьбой передать Путину послание о готовности к личной встрече. Уточняется, что в послании речь шла о возможности провести двусторонний саммит, который мог бы стать первой личной встречей лидеров Украины и России за последние четыре года с момента начала специальной военной операции. Отмечается, содержание переданного письма является близким по содержанию к открытому письму Зеленского Путину.

Ранее стало известно, что Зеленский не надеялся на встречу с Путиным, направляя ему письмо. Сообщается, что письмо украинского лидера носило исключительно информационный характер.

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