В Кремле высказались о диалоге с США по Украине

Песков: Россия продолжает поддерживать диалог с США по Украине

Москва продолжает поддерживать каналы диалога с представителями США по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы сохраняем наши каналы диалога с американскими переговорщиками», — рассказал он.

Ранее Песков заявил, что президент России Владимир Путин уже озвучил все предложения Москвы по мирному урегулированию конфликта на Украине и Киев их хорошо знает.

25 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил заморозить конфликт на Украине и вернуться к стамбульским договоренностям. Глава государства отметил, что получает множество сигналов из Европы и США относительно украинского конфликта.