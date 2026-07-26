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16:04, 26 июля 2026 (обновлено: 16:23, 26 июля 2026)Мир

В Кремле высказались о диалоге с США по Украине

Песков: Россия продолжает поддерживать диалог с США по Украине
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alexander Zemlianichenko / Pool via Reuters

Москва продолжает поддерживать каналы диалога с представителями США по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы сохраняем наши каналы диалога с американскими переговорщиками», — рассказал он.

Ранее Песков заявил, что президент России Владимир Путин уже озвучил все предложения Москвы по мирному урегулированию конфликта на Украине и Киев их хорошо знает.

25 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил заморозить конфликт на Украине и вернуться к стамбульским договоренностям. Глава государства отметил, что получает множество сигналов из Европы и США относительно украинского конфликта.

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