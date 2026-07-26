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17:30, 26 июля 2026 (обновлено: 17:34, 26 июля 2026)Забота о себеЭксклюзив

Кардиолог раскрыла влияние жары на сердце и сосуды

Кардиолог Белюшина: Жара может спровоцировать повышение артериального давления
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: KieferPix / Shutterstock / Fotodom

Жара — это причина дополнительной нагрузки на сердце и систему кровоснабжения, заявила кардиолог, эксперт компании Solgar Ольга Белюшина. Влияние высоких температур на сердечно-сосудистую систему она раскрыла «Ленте.ру».

Белюшина предупредила, что в жаркую погоду сосуды расширяются, показатели артериального давления меняются, а сердцу приходится сокращаться чаще, что создает избыточную нагрузку на него. Эти факторы как вместе, так и по отдельности могут спровоцировать нарушение ритма.

Также врач отметила, что в жару человек сильнее потеет. Из-за потери жидкости кровь становится гуще, из-за чего повышается риск тромбообразования. «Обезвоживание и близкие к нему состояния при избыточном выделении пота в жару вызывают потерю минеральных солей, в частности гипокалиемию и гипомагниемию. Недостаток этих макроэлементов негативно влияет на регуляцию сердечного ритма, что опасно для людей с аритмией, ишемией сердечной мышцы», — объяснила кардиолог.

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Белюшина подчеркнула: жара в сочетании с высокой влажностью создают значительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Из-за этого летом тахикардия может возникнуть даже у здорового человека, если он не соблюдает питьевой режим, добавила она.

Ранее кардиолог Валентина Гавриляк предупредила, что жара негативно влияет на сердце. По ее словам, при высоких температурах этому органу особенно вредит алкоголь.

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