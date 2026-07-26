Стало известно о строительстве ВСУ оборонительных сооружений под Черниговом

РИА Новости: ВСУ строят оборонительные сооружения южнее города Мены Черниговской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) возводят оборонительные сооружения глубоко в тылу, под Черниговом. Об этом стало известно РИА Новости от источников в силовых структурах.

«Командование ВСУ строит оборонительные сооружения южнее города Мены (Черниговской области), в 90 километрах от государственной границы», — заявил собеседник агентства.

Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин оценил последствия ударов Вооруженных сил России (ВС) по военным объектам Украины. Он убежден, что они скажутся на ВСУ не сиюминутно, но скоро.

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