Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:19, 26 июля 2026 (обновлено: 18:25, 26 июля 2026)Бывший СССР

Стало известно о строительстве ВСУ оборонительных сооружений под Черниговом

РИА Новости: ВСУ строят оборонительные сооружения южнее города Мены Черниговской области
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) возводят оборонительные сооружения глубоко в тылу, под Черниговом. Об этом стало известно РИА Новости от источников в силовых структурах.

«Командование ВСУ строит оборонительные сооружения южнее города Мены (Черниговской области), в 90 километрах от государственной границы», — заявил собеседник агентства.

Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин оценил последствия ударов Вооруженных сил России (ВС) по военным объектам Украины. Он убежден, что они скажутся на ВСУ не сиюминутно, но скоро.

Материалы по теме:
«Крышка котла скоро захлопнется» Что происходит в ЛНР спустя два месяца после начала военной операции на Украине
«Крышка котла скоро захлопнется»Что происходит в ЛНР спустя два месяца после начала военной операции на Украине
2 мая 2022
«Мы выжили» В Мариуполе хоронят погибших, разминируют улицы и открывают магазины. Как город возвращается к мирной жизни?
«Мы выжили»В Мариуполе хоронят погибших, разминируют улицы и открывают магазины. Как город возвращается к мирной жизни?
15 мая 2022

26 июля Минобороны России отчиталось о взятии под контроль населенного пункта Шевченко. Зачистка этого населенного пункта важна для дальнейшего продвижения штурмовых подразделений ВС РФ и освобождения территорий Донецкой Народной Республики (ДНР).

23 июля российские военные взяли под контроль населенный пункт Белицкое в ДНР. В операции так же, как и в случае с селом Шевченко, принимала участие группировка войск «Центр».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Путин назвал виновного в развязывании войны с Украиной
    Стремительно идущее ко дну судно вблизи Одессы сняли на видео
    В России раскрыли схему обмана через бесплатную процедуру
    Передавший данные российским спецслужбам офицер ВСУ получил повышение
    Путин высказался о попытках изоляции России в сфере обороны
    Стало известно о строительстве ВСУ оборонительных сооружений под Черниговом
    Путин подписал закон о соцадаптации вернувшихся с СВО осужденных
    Путин заявил о попытках иностранных подлодок заходить на Северный морской путь
    ВС России ударили по порту Черноморск и осуществлявшему доставку грузов ВСУ балкеру
    В российском городе проведут рейды по ТЦ в поисках подростков-субкультурщиков
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok