Путин заявил об уникальности ледокола проекта «Лидер»

Атомный ледокол проекта «Лидер» будет колоть лед толщиной до трех метров. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с военными моряками в Санкт-Петербурге, пишет РИА Новости.
«Сейчас строится уже так называемый "Лидер" (атомный ледокол — прим. «Ленты.ру»), который будет колоть беспрецедентно толстый лед в несколько метров… До трех метров, три с небольшим», — объяснил уникальность нового ледокола Путин. Он подчеркнул, что такого нет ни у кого в мире.
Ранее Путин лично поздравил моряков с Днем Военно-морского флота (ВМФ) в Главном Адмиралтействе в Санкт-Петербурге. Кроме того, президент России провел церемонию вручения государственных наград военнослужащим ВМФ.
Также Путин принял доклады командующих флотами и заявил, что Россия будет решительно отвечать странам Запада за посягательство на торговый флот, определяя их действия в качестве пиратства.