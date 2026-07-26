Путин заявил об уникальности ледокола проекта «Лидер»

Путин заявил, что атомный ледокол проекта «Лидер» будет колоть лед толщиной до трех метров

Атомный ледокол проекта «Лидер» будет колоть лед толщиной до трех метров. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с военными моряками в Санкт-Петербурге, пишет РИА Новости.

«Сейчас строится уже так называемый "Лидер" (атомный ледокол — прим. «Ленты.ру»), который будет колоть беспрецедентно толстый лед в несколько метров… До трех метров, три с небольшим», — объяснил уникальность нового ледокола Путин. Он подчеркнул, что такого нет ни у кого в мире.

Ранее Путин лично поздравил моряков с Днем Военно-морского флота (ВМФ) в Главном Адмиралтействе в Санкт-Петербурге. Кроме того, президент России провел церемонию вручения государственных наград военнослужащим ВМФ.

Также Путин принял доклады командующих флотами и заявил, что Россия будет решительно отвечать странам Запада за посягательство на торговый флот, определяя их действия в качестве пиратства.