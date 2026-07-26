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19:14, 26 июля 2026 (обновлено: 19:20, 26 июля 2026)Россия

Двум российским ведомствам дали новые полномочия

Путин подписал закон, который дал Минобороны и Росгвардии доступ к данным ЗАГС
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»

Президент России Владимир Путин подписал закон, который дал Минобороны и Росгвардии доступ к данным ЗАГС. Документ с новыми полномочиями ведомств опубликован на официальном портале правовых актов.

Росгвардия и Минобороны теперь смогут запрашивать сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния из Единого государственного реестра ЗАГС в электронной форме. Это нужно, чтобы предоставлять социальные гарантии и компенсации военнослужащим, лицам гражданского персонала, гражданам, уволенным с военной службы, и членам их семей.

В документе также уточняется круг лиц, которые имеют право получать эти данные. Такие полномочия получат командиры (начальники) воинских частей Вооруженных сил России и Росгвардии.

Ранее Путин подписал закон о социальной адаптации осужденных, вернувшихся после военной службы на специальной военной операции.

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