Двум российским ведомствам дали новые полномочия

Путин подписал закон, который дал Минобороны и Росгвардии доступ к данным ЗАГС

Президент России Владимир Путин подписал закон, который дал Минобороны и Росгвардии доступ к данным ЗАГС. Документ с новыми полномочиями ведомств опубликован на официальном портале правовых актов.

Росгвардия и Минобороны теперь смогут запрашивать сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния из Единого государственного реестра ЗАГС в электронной форме. Это нужно, чтобы предоставлять социальные гарантии и компенсации военнослужащим, лицам гражданского персонала, гражданам, уволенным с военной службы, и членам их семей.

В документе также уточняется круг лиц, которые имеют право получать эти данные. Такие полномочия получат командиры (начальники) воинских частей Вооруженных сил России и Росгвардии.

Ранее Путин подписал закон о социальной адаптации осужденных, вернувшихся после военной службы на специальной военной операции.