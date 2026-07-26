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19:23, 26 июля 2026 (обновлено: 19:30, 26 июля 2026)Россия

Путин высказался об уникальности ледокольного флота России

Путин: Ни у одной страны нет такого ледокольного флота, как у России
Евгений Фоменко
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Russian Archives / Globallookpress.com

Ни у одной страны нет такого ледокольного флота, как у России. О его уникальности высказался российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с военными в честь Дня Военно-морского флота (ВМФ), слова главы государства приводит РИА Новости.

«Атомных ледоколов вообще, по-моему, ни у кого нет, а у нас есть», — сказал президент.

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Путин заявил, что атомный ледокол проекта «Лидер» будет колоть лед толщиной до трех метров. Глава государства отметил, что такой разработки нет ни у кого в мире.

26 июля Путин лично поздравил моряков в Главном Адмиралтействе в Санкт-Петербурге. Кроме того, президент провел церемонию вручения государственных наград военнослужащим ВМФ.

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