Путин высказался об уникальности ледокольного флота России

Ни у одной страны нет такого ледокольного флота, как у России. О его уникальности высказался российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с военными в честь Дня Военно-морского флота (ВМФ), слова главы государства приводит РИА Новости.
«Атомных ледоколов вообще, по-моему, ни у кого нет, а у нас есть», — сказал президент.
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Путин заявил, что атомный ледокол проекта «Лидер» будет колоть лед толщиной до трех метров. Глава государства отметил, что такой разработки нет ни у кого в мире.
26 июля Путин лично поздравил моряков в Главном Адмиралтействе в Санкт-Петербурге. Кроме того, президент провел церемонию вручения государственных наград военнослужащим ВМФ.