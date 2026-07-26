Путин высказался об уникальности ледокольного флота России

Путин: Ни у одной страны нет такого ледокольного флота, как у России

Ни у одной страны нет такого ледокольного флота, как у России. О его уникальности высказался российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с военными в честь Дня Военно-морского флота (ВМФ), слова главы государства приводит РИА Новости.

«Атомных ледоколов вообще, по-моему, ни у кого нет, а у нас есть», — сказал президент.

Путин заявил, что атомный ледокол проекта «Лидер» будет колоть лед толщиной до трех метров. Глава государства отметил, что такой разработки нет ни у кого в мире.

26 июля Путин лично поздравил моряков в Главном Адмиралтействе в Санкт-Петербурге. Кроме того, президент провел церемонию вручения государственных наград военнослужащим ВМФ.