Лазарева рассказала о полном лжи и измен браке с Шацем

60-летняя телеведущая Татьяна Лазарева рассказала о полном измен браке с Михаилом Шацем

60-летняя российская телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявила, что ее брак с комиком Михаилом Шацем (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) был полон лжи и измен. Об этом она рассказала в интервью журналистке Ирине Шихман (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов).

Лазарева призналась, что узнала об изменах бывшего мужа за несколько лет до развода. По ее словам, она прочитала переписку Шаца за 2018 год в телефоне, когда еще считала их брак крепким.

«Это меня убило. Как было больно и страшно, когда он публично признался в первой измене, ведь мы были и друзья, и любовники, и партнеры в работе. А когда его уволили, начался холод такой, что я жить не могла. А он жил нормально», — вспомнила телеведущая.

Лазарева добавила, что не смогла уйти от мужа сразу после того, как стало известно о его изменах. Ей потребовалось набраться мужества, чтобы наконец расторгнуть брак, потому что она все еще «слепо верила» Шацу, хотя и была эмоционально разбита его предательством.

Ранее стало известно, что Лазарева и Шац распродали все имущество в Москве. Об этом заявила их дочь Софья Шац.