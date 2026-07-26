Путин раскрыл россиянам способы оставаться в форме

Путин посоветовал россиянам не расходовать силы зря, чтобы всегда оставаться в форме

Президент России Владимир Путин раскрыл способы, которые помогают ему всегда оставаться в форме. Секреты, как быстро прийти в себя, когда не осталось сил, он раскрыл в ходе встречи с военными моряками в Санкт-Петербурге, пишет ТАСС.

Отвечая на вопрос военнослужащих ВМФ о том, как оставаться в форме и быстро восстанавливаться, Путин посоветовал прежде всего не расходовать силы зря, а экономить их. Еще одним способом всегда оставаться в строю глава государства назвал спорт и регулярную физическую активность.

Также, по словам Путина, быстрому восстановлению способствуют прослушивание музыки, занятия любимым делом и соблюдение режима дня. «Нужно высыпаться. И вам советую», — подчеркнул российский лидер.

Путин добавил, что ему помогает оставаться в форме ежедневное общение с людьми из разных отраслей. Благодаря этому ему порой приходится мгновенно переключаться с одной темы на другую. «В целом это немножко разгружает. Потому что, как известный человек говорил, отдых — это смена видов деятельности. Это постоянно происходит», — подытожил президент.

Ранее вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг посоветовал россиянам брать пример с президента страны Владимира Путина ради спортивной формы. Ротенберг обратил внимание на то, что Путин каждое утро начинает с зарядки, а также играет в хоккей.