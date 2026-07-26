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22:08, 26 июля 2026 (обновлено: 22:18, 26 июля 2026)Бывший СССР

Пленный из ВСУ рассказал о готовности сослуживца пить мочу из-за нехватки воды

РИА Новости: Боец ВСУ жаловался сослуживцу, что умирает от жажды
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Andrew Kravchenko / Pool / Reuters

Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) на добропольском направлении жаловался, что умирает от жажды. Об этом сообщил РИА Новости пленный военнослужащий 78-й бригады ВСУ Сергей Халковский.

Он отметил, что после отступления из Курской области его бригаду перебросили на добропольское направление. По словам собеседника агентства, военнослужащим доставляли полуторалитровую бутылку раз в три дня. Халковский заявил, что его сослуживец был готов пить мочу из-за нехватки воды.

Ранее украинский военнопленный 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ Владимир Линник рассказал, что бойцы ВСУ на передовой пили мочу из-за плохого снабжения провизией. Он отметил, что посылки с банками тушенки и бутылками воды им сбрасывали с помощью беспилотника раз в четыре-пять дней, при этом из-за большой высоты бутылки с водой сразу разбивались.

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