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22:50, 26 июля 2026 (обновлено: 22:52, 26 июля 2026)Россия

Медведев призвал запретить участникам СВО въезд в ЕС

Медведев призвал ЕС запретить участникам СВО въезд в страны объединения
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев поддержал идею о запрете участникам специальной военной операции (СВО) на Украине въезда на территорию стран-членов Евросоюза (ЕС).

По его словам, необходимо упрашивать Брюссель поскорее сделать это, поскольку тогда миллионы россиян «на десятилетия утратят все дурацкие иллюзии про «чудесные европы» и будут люто ненавидеть все европейское».

Медведев подчеркнул, что нужно добиваться именно такого отношения к Европе, которую является «злейшим врагом» России.

Ранее сообщалось, что новые санкции ЕС против России создают основу для введения запрета на въезд на территорию ЕС участникам СВО.

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