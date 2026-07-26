Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:52, 26 июля 2026 (обновлено: 22:59, 26 июля 2026)Бывший СССР

На Украине признали массовый побег мобилизованных

Лубинец: Принудительная мобилизация на Украине приводит к массовому побегу мужчин
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Старания украинских военкомов принудительно мобилизовать мужчин доводят до массовых побегов среди граждан. С таким заявлением выступил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец, его слова циирует издание «Страна.ua».

По его мнению, после того как людей призывного возраста в их стране насильственно отправляют на фронт, они массово покидают военные части, так и не добираясь до позиций.

Уличные облавы и незаконные задержания, которые проводят сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК; аналог военкомата на Украинеприм. «Ленты.ру»), не идут на пользу украинской армии, а только создают новые проблемы для нее, считает Лубинец.

Ранее этот же омбудсмен публично высказался о том, что украинцы близки к силовому противостоянию из-за насильственной мобилизации. Он уверен, что такая развязка событий действительно вероятна, поскольку общество на Украине находится буквально на грани.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Путин ужесточил правила пребывания мигрантов в России. Что изменилось?
    В МИД сообщили о тяжком военном преступлении ВСУ
    На Украине признали массовый побег мобилизованных
    Медведев призвал запретить участникам СВО въезд в ЕС
    Удары США по Ирану в Ормузском проливе достигли предела эффективности
    В Норвегии предрекли неизбежный исход для Европы
    Медведев назвал Драпатого жирным куском говна
    Медведев пошутил над новым премьером Британии
    Пленный из ВСУ рассказал о готовности сослуживца пить мочу из-за нехватки воды
    Вассерман назвал условие завершения СВО
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok