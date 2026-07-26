Лубинец: Принудительная мобилизация на Украине приводит к массовому побегу мужчин

Старания украинских военкомов принудительно мобилизовать мужчин доводят до массовых побегов среди граждан. С таким заявлением выступил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец, его слова циирует издание «Страна.ua».

По его мнению, после того как людей призывного возраста в их стране насильственно отправляют на фронт, они массово покидают военные части, так и не добираясь до позиций.

Уличные облавы и незаконные задержания, которые проводят сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК; аналог военкомата на Украине — прим. «Ленты.ру»), не идут на пользу украинской армии, а только создают новые проблемы для нее, считает Лубинец.

Ранее этот же омбудсмен публично высказался о том, что украинцы близки к силовому противостоянию из-за насильственной мобилизации. Он уверен, что такая развязка событий действительно вероятна, поскольку общество на Украине находится буквально на грани.