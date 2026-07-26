Названа причина приостановки ударов США по Ирану

CBS News: США приостановили удары по Ирану из-за визита делегации Омана в Тегеран

США приостановили удары по Ирану в связи с визитом делегации Омана в Тегеран на переговоры по вопросу судоходства в Ормузском проливе. Об этом сообщает CBS News, ссылаясь на источники.

По данным телеканала, диалог сторон был конструктивным. Как рассказал один из иранских чиновников, переговоры по открытию Ормузского пролива движутся в позитивном направлении.

Ранее газета The Financial Times со ссылкой на экспертов сообщила, что США могут потребоваться недели интенсивных ударов по Ирану, чтобы ослабить угрозу атак ракет и беспилотников и убедить судовладельцев в безопасности прохода через Ормузский пролив.