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23:38, 26 июля 2026 (обновлено: 23:43, 26 июля 2026)Мир

Названа причина приостановки ударов США по Ирану

CBS News: США приостановили удары по Ирану из-за визита делегации Омана в Тегеран
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетАтака БПЛА

Фото: Mamoun Wazwaz / Globallookpress.com

США приостановили удары по Ирану в связи с визитом делегации Омана в Тегеран на переговоры по вопросу судоходства в Ормузском проливе. Об этом сообщает CBS News, ссылаясь на источники.

По данным телеканала, диалог сторон был конструктивным. Как рассказал один из иранских чиновников, переговоры по открытию Ормузского пролива движутся в позитивном направлении.

Ранее газета The Financial Times со ссылкой на экспертов сообщила, что США могут потребоваться недели интенсивных ударов по Ирану, чтобы ослабить угрозу атак ракет и беспилотников и убедить судовладельцев в безопасности прохода через Ормузский пролив.

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