Путин подписал закон о правилах пребывания мигрантов в России

Президент России Владимир Путин подписал пакет документов, ужесточающий правила пребывания трудовых мигрантов и их детей на территории страны. Соответствующий документ размещен на портале трудовых актов.

Обновленный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» предписывает детям мигрантов после достижения 18-летия либо подать заявление на выдачу собственного патента, либо покинуть Россию в течение 30 дней. В то же время срок временного пребывания несовершеннолетних детей не может превышать срок действия патента родителя.

Кроме того, подписан закон об ужесточении требований к доходам мигрантов. Отныне иностранные граждане, которые работают в России, будут обязаны содержать себя и членов своей семьи, находящихся на их иждивении. Уровень содержания должен быть не ниже умноженной на региональный коэффициент величины прожиточного минимума на душу населения в регионе, где они работают. Если мигрант трудится сразу в нескольких регионах, расчет производится по наибольшему прожиточному минимуму. Размер такой величины не должен быть больше среднемесячной зарплаты в соответствующем субъекте.

Основания для высылки мигрантов

Законом расширен перечень оснований для аннулирования вида на жительство (ВНЖ) или временного проживания. Среди прочего, срок пребывания может быть сокращен в случае отсутствия сведений о доходах трудового мигранта или если его доходы в расчете на каждого члена семьи ниже регионального прожиточного минимума.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин разъяснил, что перечень предполагающих выдворение мигрантов правонарушений увеличен вдвое — с 22 до 45. По его словам, это будет способствовать повышению общественной безопасности в нашей стране и наведению порядка в миграционной сфере

В Россию должны приезжать те, кто соблюдает законы, знает русский язык, уважает культуру Вячеслав Володин спикер Госдумы

В частности, высылке подлежит мигрант, обвиненный по статье о неповиновении законному распоряжению или требованию военнослужащего в связи с исполнением им обязанностей по охране государственной границы Российской Федерации. Также в список вошла статья о дискриминации прав, свобод и законных интересов человека в зависимости от его пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, возраста, отношения к религии.

Сокращение числа мигрантов в РФ

Ранее сообщалось, что в России на 700 тысяч снизилось число мигрантов. По данным Совета безопасности, сейчас в стране живут 6,1 миллиона иностранцев, хотя год назад их число составляло 6,8 миллиона.

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

В I квартале 2026 года в Россию въехали 2,5 миллиона иностранцев и лиц без гражданства — это на 15 процентов меньше, чем за аналогичный период 2025 года. В миграционном потоке почти 1,8 миллиона человек составляют граждане стран СНГ.

За первые три месяца 2026 года в России аннулировали восемь тысяч документов о ВНЖ мигрантов. «Представленные данные говорят, что введенные федеральными законами нормы для борьбы с нелегальной миграцией эффективно работают», — резюмировал Володин.