Володин заявил о тысячах аннулированных ВНЖ мигрантов

Володин: За три месяца в России аннулировали восемь тысяч ВНЖ мигрантов

За три месяца 2026 года в России аннулировали восемь тысяч документов о виде на жительство (ВНЖ) мигрантов. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в Telegram.

Как уточнил парламентарий, число аннулированных ВНЖ в 2026 году на 90 процентов больше, чем в январе-марте 2025 года.

Согласно приведенной им статистике, также существенно снизилось число впервые выданных документов. Так, на 27,5 процента в России выдали разрешений на временное проживание (РВП), а ВНЖ — на 27,8 процента меньше.

По данным Володина, всего в первом квартале 2026 года в нашу страну въехало на 15 процентов мигрантов.

«Представленные данные говорят, что введённые федеральными законами нормы для борьбы с нелегальной миграцией эффективно работают», — обозначил председатель Госдумы. В частности, он напомнил, что теперь аннулировать ВНЖ или РВП могут, если документы были получены в результате фиктивного брака или отцовства.

Парламентарий аннонсировал также новые законы в этой сфере. Например, в России захотели ввести норму, позволяющую аннулировать ВНЖ или РВП мигрантов, работающих менее 10 месяцев в течение года.

Ранее в Совете безопасности сообщали, что в России на 700 тысяч снизилось число мигрантов — сейчас в стране живут 6,1 миллиона иностранцев. При этом еще год назад их число составляло 6,8 миллиона.

