Пашинян охарактеризовал возможный выход из ЕАЭС

Пашинян: Армения не выйдет из ЕАЭС внезапно

Армения не выйдет внезапно из Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян, передает ТАСС.

«Мы внезапно из ЕАЭС не выйдем: если или когда мы из ЕАЭС выйдем, то мы выйдем спланировано, без внезапностей», — рассказал Пашинян.

По его словам, власти республики действуют прозрачно и не планируют ничего делать внезапно.

Ранее Пашинян заявил, что Армения продолжит развивать отношения с Россией, осознавая их изменения. По словам политика, Ереван не преследует цели навредить интересам Москвы и продолжит действовать в соответствии с государственными интересами Армении.