Пашинян высказался об отношениях России и Армении

14:46, 11 мая 2026

Пашинян: Армения продолжит развивать отношения с Россией, осознавая их изменения
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Софья Сандурская / РИА Новости

Армения продолжит развивать отношения с Россией, осознавая их изменения. Об этом заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян, передает РИА Новости.

По словам политика, Ереван не преследует цели навредить интересам Москвы и продолжит действовать в соответствии с государственными интересами Армении.

«Мы продолжим углублять, развивать наши отношения с Российской Федерацией с тем пониманием, что происходит неизбежная трансформация этих отношений», — отметил он, назвав трансформацию контактов с Россией положительной.

Пашинян отметил, что с президентом России Владимиром Путиным у него сложились рабочие отношения, построенные на взаимном доверии. Он подчеркнул, что обсуждение самых сложных вопросов проходило «в очень спокойной, уважительной, дружеской атмосфере».

Ранее экс-президент Армении Роберт Кочарян заявил, что власти страны открыто портят отношения с Россией и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). Экс-глава республики подчеркнул, что Россия примет радикальные решения, когда «чаша ее терпения наполнится», и призвал граждан подумать, что они будут делать в таком случае.

