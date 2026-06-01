06:31, 1 июня 2026Россия

ВСУ предприняли попытку ударить по Воронежской области

Губернатор Гусев: ПВО сбила 12 беспилотников над Воронежской областью
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Силы средств противовоздушной обороны уничтожили беспилотные летательные аппараты (БПЛА) над территорией Воронежской области. Подробности сообщил губернатор Александр Гусев в канале на платформе «Макс».

Атака пришлась на шесть районов региона в ночь на понедельник, 1 июня. ПВО обнаружила и уничтожила 12 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

Ранее сообщалось, что украинские ударные дроны атаковали четыре многоквартирных дома в Геническе Херсонской области. Жертвой удара стал ребенок 2020-го года рождения, еще 10 человек пострадали. Губернатор региона Владимир Сальдо доложил, что все пострадавшие сейчас находятся в состоянии средней степени тяжести.

