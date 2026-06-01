В Сербии задумались об отмене безвиза с Россией из-за требований ЕС

В Сербии задумались об отмене безвизового режима с Россией из-за требований Евросоюза (ЕС), данный вопрос обсуждается. Об этом рассказал глава комитета сербского парламента по вопросам диаспоры и сербов региона Драган Станоевич в беседе с «Известиями».

«Вопрос визового режима с РФ обсуждается в качестве выполнения этих глав и подглав требований Брюсселя, которые включают и введение виз для граждан России. (...) Я считаю, что мы далеко от вступления (в ЕС) и от отмены визового режима», — оценил перспективы Станоевич.

По его словам, отмена безвиза с Россией вызовет негативную реакцию сербского общества, поэтому власти Сербии не пойдут на данный шаг.

Ранее сообщалось, что посольство Болгарии начало отменять записи на визу российских туристов.