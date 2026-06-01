08:00, 1 июня 2026Спорт

Кличко сделал заявление о соревновании украинских спортсменов с россиянами

Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Bernd von Jutrczenka / Pool / Reuters

Боксер Владимир Кличко, брат мэра Киева Виталия Кличко, сделал заявление о соревновании украинских спортсменов с россиянами. Его слова приводит РИА Новости со ссылкой на Черноморский форум по безопасности.

Кличко призвал не запрещать украинцам соревноваться с россиянами. «Бойкотировать, по моему мнению, неправильно. Всем нужно бороться… нужно побеждать», — посчитал он.

Ранее украинка София Краинская надела наушники и закрыла глаза руками на церемонии награждения на чемпионате Европы по художественной гимнастике в Варне, когда начал звучать гимн Росси. Отмечалось, что на соревновании Краинская в упражнении с лентой получила 25,750 балла, уступив россиянке Яне Заикиной.

До этого глава Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт высказался о возможном бойкоте соревнований с участием российских спортсменов. По его словам, украинцы не будут бойкотировать турниры, однако не будут пожимать руки россиянам и фотографироваться с ними.

