Участница популярного реалити-шоу обвинила команду проекта в тайной съемке в душе

Daily Mail: Участница шоу «Женаты с первого взгляда» заявила, что ее тайно снимали в душе

Участница австралийской версии популярного реалити-шоу «Женаты с первого взгляда» (Married At First Sight) обвинила команду проекта в тайной съемке в душе. Об этом стало известно газете Daily Mail, в распоряжении которой оказались жалобы людей, снявшихся в проекте.

Отмечается, что на съемках программы «Женаты с первого взгляда» были проблемы с приватностью — по словам участников, у членов съемочной группы были ключи от их домов, поэтому они могли прийти к героям телешоу в любое время. Кроме того, участникам запрещали снимать микрофон во время похода в туалет.

«Одна из самых тревожных жалоб касалась невесты, которая заявила, что ее тайно снимали в душе», — говорится в материале.

Ранее было раскрыто закулисье британской версии шоу «Женаты с первого взгляда». Выяснилось, что члены съемочной группы заключали пари о том, какая из экранных пар первой займется сексом.

«Женаты с первого взгляда» — международная телевизионная франшиза. В эфире проекта молодые люди вступают в брак с незнакомцами. Программу придумали в Дании — премьера проекта состоялась на датском канале DR3 в 2013 году. Свои версии шоу вышли в Великобритании, Австралии, США и других странах.