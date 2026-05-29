09:06, 29 мая 2026

Сотрудники популярного реалити-шоу за кулисами заключали пари на секс участников

Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Stockshakir / Shutterstock / Fotodom  

Члены съемочной группы популярного британского реалити-шоу «Женаты с первого взгляда» (Married at First Sight) тайком обсуждали секс участников проекта. Об этом рассказала «Би-би-си» бывшая сотрудница программы Сорайя Спирс.

По ее словам, члены съемочной группы заключали пари о том, какая из экранных пар первой вступит в интимную связь. При этом, как уточнила Спирс, ее бывшие коллеги не спорили на деньги, это была внутренняя шутка.

Когда кто-то из участников занимался сексом, сотрудники шоу радовались и давали друг другу пять, вспомнила она. «Акцент на сексе был нездоровым», — добавила Спирс, говоря о закулисье передачи.

Ранее стало известно, что двух участниц шоу «Женаты с первого взгляда» изнасиловали на съемках. Еще одна героиня проекта обвинила партнера в сексуальных домогательствах.

Шоу «Женаты с первого взгляда» выходит на британском канале Channel 4 c 2015 года. В эфире проекта молодые мужчины и женщины вступают в брак с незнакомцами.

